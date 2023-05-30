صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع تدفقات اللاجئين

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين عبر مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات " أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي، أمس بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية، في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر، كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة، الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس السيسي ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين.

وأشارت إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكد حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر، مشددا على محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار.

ونوهت بأن المفوض الأممي عبر عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، لافتا في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية، والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين، سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة، كما شدد على ضرورة تقديم المجتمع الدولي والجهات المانحة يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري.