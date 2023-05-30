صحة الدقهلية: الكشف على 1478 مريضا فى قافلة علاجية بقرية اليوسيفية مركز بنى عبيد

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1478 مريضاً، وضمت 12 عيادة منها 7 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ، تنظيم اسرة - أنف وأذن - رمد - جراحة- جلدية) و5 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة بالكشف فى عيادة الباطنة على 204 حالة، وفى عيادة الأطفال 175 حالة، وفى عيادة الجراحة 150 حالة، وفى عيادة أنف وأذن 178 حالة، وفى عيادة العظام على 166 حالة، وفى عيادة الرمد الكشف على107حالة، وفى عيادة الجلدية 158 حالة، وفى عيادة الأسنان 156حالة، وفى عيادة النسا وتنظيم أسرة 184 حالة.

كما تم إجراء عدد 319 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 61 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 115 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 15 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 160 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.