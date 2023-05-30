اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:33 م
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"شعاع" تسجل قراءات عدادات مياه الشرب فى الجيزة بداية من أول يونيو

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:29 م
"شعاع" تسجل قراءات عدادات مياه الشرب فى الجيزة بداية من أول يونيو عداد مياه
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة، أنه تم الاتفاق مع شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي عـلى تنفيـذ تعـاقـد بقيـام شركـة شعــاع  بقراءة الاستهـلاك لعـدادات الميـاه المـوجـودة لــدى المـواطنيـن مـن خـلال المـرور عليهـم شهـريا، جنبا إلى جنـب مـع تسجيـل قـراءة عـدادات الكهرباء التقليدية ومتابعـة مستخـدمي العدادات مسبوقة الدفع ونظام الممارسة للمخالفيـن.
 
ونوهت شركة شعاع فى بيان لها اليوم، عن بدء العمل رسميـا فى تسجـيل قراءة عدادات ميـاه الشرب بعـدد مـن المناطق التابعة لمحافظة الجيزة كمرحلة أولى فى 1 يونيو المقبل للقيام بإحضار قراءة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن  وعمل حصر بالمعطل منها.
 
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتى بعد نجاح شركة شعاع من خلال التعاون مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 عـلى مستـوى الجمهـوريـة فى إصـدار فـاتورة استهـلاك دقيقـه تعبـر عـن الاستهـلاك الفعـلى للمواطن، وهو ما نجح فى إعادة الثقة بين المشترك و شركات توزيع الكهرباء نتيجة المرور الشهرى على جميع أنواع العدادات والقضاء على نسبه كبيرة من الفقد فى التيار وسرقة التيار.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

عدادات الكهرباء

عدادات المياه



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