شاهد.. بـ"ريموت تليفزيون سامسونج" تقدر تشغل دورة غسيل أو تفتح الستائر وتتحكم في الإضاء

دبي – هبة السيد

قال محمد عصمت، مدير قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، إن الشركة نجحت في تطوير شاشات تليفزيونات سامسونج ليصبح بإمكانها التحكم في أجهزة سامسونج المتنوعة أو أجهزة أخرى ذكية عبر تقنية SmartThings، وبذلك يمكن للعميل استخدام تليفزيون سامسونج من فئة Neo QLED، OLED أن يعمل دورة تشغيل الغسالة أو يتحكم في فتح وغلق الستائر.

أضاف "عصمت"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تغطية مؤتمر Samsung Smart House Of Entertainment، أنه يمكن من خلال "ريموت" التليفزيون التحكم في كل أجهزة البيت طالما متصلة بشاشة التليفزيون، مثل التحكم في الإضاءة أو غلق وفتح الستائر، وكأنه "مايسترو" يتحكم في الأجهزة.

وتابع كما أتاحت "سامسونج" شحن "الريموت" عبر الطاقة الشمسية بهدف الحفاظ على البيئة أو من خلال شحن الهاتف المحمول، وبذلك يمكن للعميل شحن الريموت بسهولة، مشيرًا إلى أن وضع الريموت تحت أشعة الشمس لمدة يوم يتيح عمله لمدة 3 أسابيع متتالية.