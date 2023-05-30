سيناتور أمريكى يعلق على وضعه بقائمة المطلوبين فى وسيا: نلتقى فى لاهاى

كتبت ريم عبد الحميد

وجه السيناتور الأمريكي البارز ليندسى جراهام رسالة تحدى لروسيا بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بموسكو مذكرة اعتقال لسيناتور كارولينا الجنوبية الجمهورى.

وقال جراهام تعليقا على هذا القرار، بحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو: "هذا عرض لأصدقائى الروس الذين يريدون اعتقالى ومحاكمتى لانتقاد نظام بوتين ووصفه بأنه نظام مجرمى حرب. سأتقدم للمحكمة الجنائية الدولية لو فعلتم أنتم أيضا.. تعالوا ودافعوا عن قضيتكم".

وكان جراهام يشير إلى مدينة لاهاى الهولندية التي تعقد فيها المحكمة الجنائية الدولية محاكماتها. وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مارس بتهمة النقل القسرى لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

وعلى تويتر، قال جراهام إن معرفة أن التزامه تجاه أوكرانيا قد أثار حفيظة نظام بوتين يجلب لى فرحة كبيرة. وأضاف أنه سيواصل الوقوف مع أوكرانيا وحريتها حتى يتم طرد كل جندي روسى من الأراضى الأوكرانية.

وكانت الداخلية الروسية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، بات مطلوبا للسلطات الروسية، وذلك بموجب القانون الجنائي الروسي، حيث تم ضمه إلى قائمة المطلوبين للدولة الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت لجنة التحقيق الروسية برئاسة، ألكسندر باستريكين، فتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي المعادية للروس.

وأدلى جراهام بتصريحات معادية للروس خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي قال خلاله إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالًا بهذا النجاح مطلقًا لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.