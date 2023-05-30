سعر الذهب الآن فى مصر.. الجرام يتراجع للمرة الثانية اليوم بـ5 جنيهات

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاض بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2325 جنيها مقابل 2330 جنيها في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2325 جنيها.



عيار 18 يسجل 1993 جنيها.



عيار 24 يسجل 2657 جنيها.



الجنيه الذهب 18600 جنيه.



عقود شراء الذهب أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 23 مايو، انخفاض الطلب على أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 23 مايو، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 19101 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 19 عقد.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 261 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 179 أمر تداول، البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار تزايد انخفاض الطلب على عقود الشراء وهو ما يعكس التراجع الأخير في أسعار الذهب بسبب التوقعات أن أسعار الفائدة ستعود إلى الارتفاع من جديد.

وانعكس هذا بالسلب أيضاً على أداء صناديق الاستثمار العاملة في الذهب، والتي شهدت موجة الهبوط استمرت 3 أسابيع متتالية بسبب ضعف أسعار الذهب العالمي بالإضافة إلى خروج استثمارات من الصناديق لصالح السندات الحكومية الأمريكية.

صندوق SPDR الاستثماري في المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق للذهب في العالمي بإجمالي أصول تصل إلى 60 مليار دولار شهد انخفاض بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي مسجلاً أدنى مستوى منذ 9 أسابيع.