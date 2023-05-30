"زراعة الإسكندرية": تحرير 36 محضر مخالفة والتحفظ على 68 طن قمح لعدم التوريد

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية ، حصاد نحو 98.5% من محصول القمح حتى الآن، وتوريد نحو 94 ألف طن و 950 كجم قمح إلى صوامع الغلال و المستمرة حتى أغسطس القادم ، فيما تم تحرير 36 محضر مخالفة والتحفظ على 68 طن 777 كجم قمح لم يتم توريده من المزارعين بالمخالفة.

فيما أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة ،من خلال تجهيز 3 صوامع وهم صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين وإجمالى سعتها90 ألف طن تسعين ألف طن وجاهز لاستقبال الأقماح المحلية سعة 30 ألف طن.

و قد تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء ، عضو من مديرية التموين رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة) ، عضو من الجمعية القبانية، عضو من البورصة السلعية.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا، ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الاستاذة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا وتجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة أى معوقات تواجه عمليات التوريد