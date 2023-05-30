موسكو (أ ش أ)

أفادت السلطات الروسية بأن مسيرة استهدفت مبنيين سكنيين فى غرب وجنوب غرب موسكو.

وقالت خدمة الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن مسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في موسكو، أحدهما في بروسويوزنايا ودمرت واجهة المنزل ومبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات".

من جهته أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، أن قوات الدفاع الجوية الروسية أسقطت عددا من المسيرات قرب موسكو.

وحث فوروبيوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، سكان المنطقة على التزام الهدوء.

بدوره أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إلحاق أضرار لعدد من المباني في العاصمة، جراء هجوم لمسيرات صباح اليوم، مؤكدا عدم وقوع إصابات خطيرة جراء الهجوم، مشيرا إلى إن خدمات الطوارئ انتشرت لتحديد ملابسات الحادث.



