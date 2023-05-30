وقالت خدمة الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن مسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في موسكو، أحدهما في بروسويوزنايا ودمرت واجهة المنزل ومبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات".