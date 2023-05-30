ففي موسكو، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف إن "الهجوم بالطائرات المسيرة، الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو ومناطق روسية أخرى يؤكد مجددا ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف:" أن جميع الأجهزة والوزارات المعنية قامت بمهامها على أكمل وجه، كما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بنجاح وبشكل جيد للطائرت المسيرة"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي لا يخطط للتوجه للشعب بكلمة بشأن ما حدث اليوم.

وتابع المتحدث الصحفى باسم الكرملين:"أن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو وقصف مناطق روسية أخرى يؤكد ضرورة تحقيق الأهداف التي تم تحديدها خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو،أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، موضحا أن القوات الروسية قصفت خلال الأيام الأخيرة المنظومة الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي "باتريوت" في كييف".

وقال شويجو: " لقد دمرنا في الأيام الأخيرة أيضا مستودعات كبيرة للأسلحة الغربية في خميلنيتسكي وترنوبل ونيكولاييف، وقصفنا نظام صواريخ (باتريوت) الأمريكية المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية".. واتهم وزير الدفاع الروسي الغرب بمطالبة كييف بهجوم واسع النطاق على الرغم من الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر أن القوات الروسية تقول إنها تمكنت قبل أسبوعين من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

وفي سياق متصل، أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية اعتقال مواطنة أوكرانية في موسكو جاءت لنقل أطفال من الأقاليم الروسية الجديدة، التي ضمتها روسيا مؤخرا.

وقال المصدر - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "لقد تم اعتقال مواطنة أوكرانية في موسكو قدمت إلى روسيا بمهمة من مؤسسة (سافي أوكراين)، التي تعمل مع جهاز الأمن الأوكراني لنقل أطفال أيتام من الأقاليم الجديدة المحررة إلى الخارج".

وعلى الجهة المقابلة، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "يوروفايتر تايفون" من ألمانيا، موضحا بالقول إنه "إذا جمعت بريطانيا وألمانيا قدراتهما في توريد مقاتلات يوروفايتر لأوكرانيا فستكون هذه خطوة مهمة".

وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن هناك بالفعل "تحالف دبابات" دولي النموذج الرئيسي فيه هو الدبابات الألمانية (ليوبارد 2) بالإضافة إلى دبابات (أبرامز) الأمريكية و(تشالنجر) البريطانية، وقال "بالمثل يمكن تشكيل تحالف من الطائرات المقاتلة ويكون النموذج الأساسي فيه هو طائرات (إف-16) الأمريكية مع مقاتلات (يوروفايتر) و(جريبن) السويدية".

وأوضح ريزنيكوف أن أوكرانيا بشكل عام تحتاج إلى نحو 120 طائرة مقاتلة، وقال "يجب أن يكون الكم الأكبر من طائرات (إف-16) التي يوجد منها أكثر من 5 آلاف طائرة متوفرة في جميع أنحاء العالم، لكن مقاتلات يوروفايتر وجريبن ستساعدنا أيضا".

وأكد ريزنيكوف أن أوكرانيا سترحب أولا وقبل كل شيء بمشاركة ألمانيا في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات يوروفايتر، وقال "إن شركاءنا البريطانيين مستعدون لتقديم دورات تدريبية للأوكرانيين على طائرات يوروفايتر، ونناقش مع أصدقائنا السويديين سبل بدء التدريب على طائرات جريبن".

يُشار إلى أن الدنمارك وهولندا تشاركان في خطة لتدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات (إف-16)، وتتفاوض أوكرانيا أيضا مع بولندا وبلجيكا فيما يتعلق بتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات (إف-16) في الدنمارك في يوليو المقبل.