رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يُشارك فى منتدى "تحييد الكربون" بالصين

شارك الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية فى منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولى لتحييد الكربون، والذى أقيم بمدينة كوانزو بالصين.

وخلال فعاليات اللقاء ألقى كشك محاضرة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ترشيد الطاقة، مؤكدًا أنها ركيزة أساسية من من ركائز التنمية المُستدامة، خاصة فى ظل توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تقليل الإنبعاثات الضارة والتلوث البيئى،مشيرا إلى ان برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة من البرامج الموجودة بجامعة الدلتا التكنولوجية،والذى يؤكد مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة أن تكون التنمية مبتكرة ومنسقة وخضراء ومشتركة، ويتم التوجيه للاستهلاك الأخضر، والترويج للمنتجات صديقة البيئة، فضلًا عن زيادة نسبة مركبات الطاقة الجديدة والاستخدام الجديد للطاقة، مع التركيز على الابتكار وتطبيق التقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون، ما يعد شرطاً ضرورياً للإستدامة.

وعلى هامش المنتدى، زار كشك جامعة Henan بدعوة من البروفيسور جانج رئيس المنتدى ورئيس الجامعة؛ لمناقشة سبل وآليات التعاون بين الجانبين ،كما تم دراسة إمكانية التبادل الطلابى، وزيارات الأساتذة، بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التعليمية المشتركة،لإثراء الخدمات التعليمية والبحث العلمى والإبتكار، واهدى د.كشك درع جامعة الدلتا التكنولوجية إلى رئيس المؤتمر.

يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة ذكية تتضمن أحدث النُظم العالمية من حيث البرامج الدراسية، طرق التدريس، توفير المعامل،الإهتمام بريادة الأعمال ومشروعات وابتكارات الطلاب إضافة إلى الأنشطة الطلابية ومُلاحقة التطورات العلمية الجديدة.