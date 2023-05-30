اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:54 م
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رئيس الوزراء يوافق على ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:27 م
رئيس الوزراء يوافق على ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بندب  محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.

محمود السقا

البنك المركزي

برنامج الطروحات

الحكومة



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