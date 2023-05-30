رئيس الوزراء يوافق على ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي للعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام.
رئيس الوزراء يوافق على ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عامالثلاثاء، 30 مايو 2023 03:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الموارد المائية والرى عددا من ملفات عمل الوزارةالثلاثاء، 30 مايو 2023 02:56 م
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء جهود العمل فى عدة ملفاتالثلاثاء، 30 مايو 2023 02:48 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تنظيم مركز المعلومات كـ"هيئة عامة خدمية"الثلاثاء، 30 مايو 2023 01:05 م
الحكومة ترد على شائعات تنفيذ حملة لهدم مقابر أثرية: لا يمكن المساس بهاالثلاثاء، 30 مايو 2023 12:40 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة