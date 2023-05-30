اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "تطوير المتحف اليوناني الروماني" بالإسكندرية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:50 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "تطوير المتحف اليوناني الروماني" بالإسكندرية
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "تطوير المتحف اليوناني الروماني" والمنطقة المحيطة به بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، و أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والعميد  هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار، و مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف.
كما شارك في الاجتماع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
 
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف اليوناني الروماني، موضحًا أنه من الأهمية بمكان سرعة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وترميم المتحف، وكذا تطوير المنطقة المحيطة به، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك توقيتات محددة وواضحة للانتهاء من هذه الأعمال.
 
واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بما يشمل أعمال ترميم الواجهات الداخلية والخارجية واستكمال أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام.
 
كما عرض وزير السياحة والآثار بشكل تفصيلي سير العمل في أعمال المتحف، ومن ذلك موقف استكمال أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية للمتحف، بالإضافة إلى موقف تنفيذ الخدمات بالمشروع، ومنها البازارات السياحية، بالإضافة إلى باقي مكونات مبنى المتحف الذي سيتضمن قاعات للعرض المتحفي مغلقة ومفتوحة، ومعامل، ومخازن آثار، وقاعة المحاضرات، ومكتبة الكتب النادرة، وأرشيف للتسجيل والتوثيق.
 
وأضاف الوزير: لدينا خطة واضحة والتزام بالانتهاء من الأعمال المتبقية في 30 يونيو المقبل.
 
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض المخططات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية، بما يشمل تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ورفع كفاءة الطرق المحيطة، وتجهيز الحديقة المتحفية، والعديد من الترتيبات الأخرى التي تستهدف تهيئة المتحف والمنطقة لاستقبال الوفود السياحية.
 
وفي نهاية الاجتماع، كلفّ رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لتطوير المنطقة المحيطة، والبدء على الفور في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يتابع المحافظ الأعمال، مع سرعة الانتهاء منها.
 

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

المتحف اليونانى الرومانى

الاسكندرية



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