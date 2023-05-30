خطوات ونصائح مهمة لمريض السكر.. هل يمكنه تناول الكربوهيدرات؟

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على عدد كبير من الناس، وعندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض السكري وإدارته، تلعب عوامل نمط الحياة ، وخاصة النظام الغذائي، دورًا رئيسيًا.يجب على مرضى السكري الحد من الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة بما في ذلك الأطعمة المكررة عالية الكربوهيدرات المصنعة، إلى جانب الأطعمة المضاف إليها السكر، لكن التخلص من الكربوهيدرات من النظام الغذائي ليس بالأمر الممكن، لأنه يوفر الطاقة للجسم.

هل يمكن لمرضى السكر تناول الكربوهيدرات؟

وفقا لموقع " healthline"، الكربوهيدرات هي نوع من المغذيات الكبيرة الموجودة في بعض الأطعمة، فهو مزيج من السكريات والنشويات والألياف الغذائية التي تساعد على تزويد الجسم بالجلوكوز والذي يتحول بدوره إلى طاقة.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البحوث الطبية ، يمكن أن يكون الاستهلاك الزائد للكربوهيدرات ضارًا لمرضى السكر ويرتبط بكل من القابلية للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وضعف التحكم في الحالة، ومع ذلك فإن الاستهلاك المعتدل للكربوهيدرات المعقدة آمن لمرضى السكري.

يمكن للأفراد المصابين بداء السكري تضمين الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي ، نظرًا لاختيارهم الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولها تأثير أقل على مستويات السكر في الدم". بعض هذه الأطعمة تشمل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات والفواكه.

المفتاح هو إدارة أحجام الحصص وتوزيع كمية الكربوهيدرات على مدار اليوم ، بدلاً من تناول كمية كبيرة في وجبة واحدة، وأضاف أن تناول الكربوهيدرات المثالي يعتمد على عوامل فردية مثل العمر والوزن ومستوى النشاط وأهداف إدارة مرض السكري.

عادات نمط الحياة يجب على مرضى السكري تبنيها

تتضمن بعض عادات نمط الحياة الصحية لمرضى السكر ما يلي:

1. تناول أكل صحي

يجب على مرضى السكر التركيز على استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، يجب على مريض السكري أن يحد من تناول الكربوهيدرات المكررة والأطعمة السكرية والدهون المشبعة أو المتحولة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحكم في الحصص الغذائية هو المفتاح ليس فقط للتحكم في أعراض مرض السكري ولكن أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، يوصي الطبيب أيضًا بتعلم حساب الكربوهيدرات ومطابقة جرعات الأنسولين أو الأدوية وفقًا لذلك.

2. نشاط بدني منتظم

وفقا للتقرير فإن الشخص المصاب بداء السكري يجب أن يمارس الرياضة بانتظام، استهدف ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا ، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات أو الرقص. مارس تمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع ".

يحذر الطبيب من الجلوس لفترات طويلة أو سلوكيات الخمول من خلال دمج المزيد من الحركة في الروتين اليومي، مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد أو الذهاب في نزهات قصيرة بعد الوجبات.

3. مراقبة نسبة السكر في الدم

اتبع تكرار الاختبار الموصى به الذي ينصح به مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واحتفظ بسجل للقراءات الخاصة بك، هذا يساعد في فهم كيف يؤثر الطعام والنشاط البدني والأدوية على مستويات السكر في الدم ، بالإضافة إلى ذلك ، تناول الأدوية الموصوفة حسب التوجيهات ، بما في ذلك الأنسولين أو الأدوية الفموية أو الأدوية الأخرى القابلة للحقن.

4. النوم الكافي

يجب أن يعطي مريض السكري الأولوية للنوم الجيد ويجب أن يهدف إلى النوم لمدة 7-8 ساعات في الليلة، يمكن أن يؤثر قلة النوم على حساسية الأنسولين والصحة العامة، ضع نظام نوم منتظم وخلق بيئة نوم مريحة.