حياة كريمة بالشرقية تنظم محاضرات مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تنظيم مجموعة محاضرات لطلاب الثانوية العامة للمراجعة النهائية في جميع المواد الدراسية، ابتداء من غدا الأربعاء الموافق 31 مايو الجارى، ضمن برتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة

تأتي المحاضرات فى إطار اهتمام المؤسسة بالطلاب والطالبات وتعد جزء من الجهود لدعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم، وفرصة رائعة للطلاب للحصول مراجعة للمنهج الدراسي وتحضيرهم للاختبارات النهائية، وتقديم المحاضرات من قبل مجموعة من المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي أن المراجعات تبدأ يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، في سبعة مقررات في توقيت واحد، هي مدينة الزقازيق بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، وبمركز الحسينية بمدرسة سعود الثانوية، و في مشتول السوق بمدرسة صلاح الدين الثانوية، وأبوكبير ديوان الإدارة التعليمية، والعاشر من رمضان بمقر نادي العلوم، وكفر صقر بمدرسة كفر صقر الثانوية العسكرية، وديرب نجم مجمع مدارس نصر عابدين.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي أن هذه فرصة رائعة للطلاب للحصول على مساعدة في مراجعة المنهج الدراسي، وتحضيرهم للاختبارات النهائية، وتقدم المحاضرات، من قبل مجموعة من المدرسين المؤهلين، والذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.