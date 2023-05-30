اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل عامل فى الوراق بسبب خلافات الجيرة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:08 ص
حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل عامل فى الوراق بسبب خلافات الجيرة حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل في الوراق بسبب خلافات الجيرة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث .

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

كان سائق قد أنهى حياة عامل في الوراق، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، حيث اعتدى عليه بآلة حادة مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق.

توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق، نتيجة خلافات الجيرة بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.


امن الجيزة

جرائم القتل

خلافات الجيرة

الوراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة