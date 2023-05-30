حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل عامل فى الوراق بسبب خلافات الجيرة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل في الوراق بسبب خلافات الجيرة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث .

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

كان سائق قد أنهى حياة عامل في الوراق، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، حيث اعتدى عليه بآلة حادة مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق.

توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق، نتيجة خلافات الجيرة بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.