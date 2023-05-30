حاكم فلوريدا رون ديسانتس يبدأ حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية بجولة فى 3 ولايات

كتبت ريم عبد الحميد

يبدأ حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، حملته الانتخابية فى سباق البيت الأبيض من ولاية أيوا اليوم الثلاثاء، فى بداية أسبوع مزدحم سيتنقل خلاله بين 12 مدينة فى ثلاث ولايات فى الوقت الذى يختبر فيه قدراته كأقوى منافس للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن رحلة ديسانتس التي تستمر لمدة يومين إلى الولاية التي ينطلق منها السباق التمهيدى الجمهورى، تبدأ فى ضاحية دى مونيه وتنتهى فى سيدار رابيدز، وتأتى بعد تعثر إعلان ديسانتس عن حملته على تويتر رسميا بعد طول انتظاره لدخوله السباق الجمهورى المزدحم للغاية. وسيعقب ذلك محطات فى عدد من ولايات التصويت المبكر فى نيوهامبشير وثاوث كارولينا.

وتعرض ديسانتس لانتقادات بعد إعلان ترشحه رسميا الأسبوع الماضى. حيث قالت مجلة بولتيكو إنه مع إعلان المزيد من الجمهوريين نيتهم الترشح للحصول على تأييد الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة الأمريكية 2024، زاد الاعتقاد داخل صفوف الحزب بأن حاكم فلوريدا، رون ديسانتس، ليس سوى "بطل من ورق"، بعد أن كان من بين الأوفر حظا للفوز على ترامب فى الحصول على دعم الحزب ثم الوصول إلى البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن الحملات الرئاسية لعام 2024، من المتوقع أن تشهد المزيد من الأحداث الأيام المقبلة، لاسيما بعدما قدم السناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا) أوراقه الرسمية للترشح.

واعتبرت الصحيفة أنه لا يوجد سياسى ومتمرس وناجح يترشح لمنصب الرئيس بدون طريق مفصل ومعقول للنصر. ومع ظهور المزيد من المرشحين المحتملين ، أصبح من الواضح ما هو جوهر تلك الخطط: " اعتقاد متزايد داخل الحزب بأن ديسانتس بطل من ورق"، على حد تعبير الصحيفة.