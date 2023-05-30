"جولدمان ساكس": التضخم فى بريطانيا سيبقى خارجا عن السيطرة حتى نهاية عام 2025

وكالات

حذر مصرف "جولدمان ساكس" الأمريكي من أن بنك إنجلترا لن يتمكن من السيطرة على التضخم قبل نهاية عام 2025 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع "المقلق" في الأجور.

وحسب موقع روسيا اليوم، توقع عملاق وول ستريت أن يستغرق صناع السياسة عامين ونصف العام على الأقل لإعادة المعدل الرئيسي إلى هدف 2% من المستوى الحالي البالغ 8.7%.

وحذر إبراهيم قادري، الخبير الاقتصادي البريطاني في "جولدمان ساكس" من أن التضخم، الذي ظل أعلى من هدف البنك منذ أغسطس 2021، بدأ في التأثير على عدد من السلع والخدمات"، مضيفا: "بالنظر إلى الضيق في سوق العمل، ما زلنا قلقين بشأن مخاطر نمو الأجور التي لا تهدأ بشكل كاف ومستدام على المدى المتوسط".

وأظهر تحليل "جولدمان ساكس" أن هناك تأخرا مدته ستة أشهر تقريبا بين أي ارتفاع أو انخفاض كبير في أسعار المنتجين وتأثيره على التكلفة الأسبوعية في المتاجر.

وبينما تشير هذه العلاقة إلى أن الأسعار في السوبر ماركت "يجب أن تكون معتدلة في المستقبل"، إلا أنه من المرجح أن يكون الانخفاض "تدريجيا"، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة سنوية لا تقل عن 2.5% حتى عام 2026.

من جهته، قال اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) إن تضخم أسعار المتاجر، تسارع إلى 9% هذا الشهر، وهذا يمثل زيادة عن 8.8% فى أبريل.