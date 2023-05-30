جهاز تعمير سيناء ينتهي من أعمال تطوير منطقة المسرح الروماني بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تطوير ورصف كافة الطرق والشوارع بمحافظة الإسماعيلية، لتوفير الراحة للمواطنين وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام جهاز تعمير سيناء، بالانتهاء من أعمال رصف وتطوير مناطق المسرح الرومانى، المستشفى العام "المجمع الطبي"، وعمارات التخطيط العمرانى، بإجمالى عدد 4 شوارع بمنطقة التمليك بحى ثالث مدينة الإسماعيلية.

الجدير ذكره، أن الوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية، قامت برفع وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالمنطقة، لتمهيد الشوارع لبدء عمليات الرصف والتطوير.

وجاءت تلك الأعمال بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، واستشارى التخطيط المرورى.