اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
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توريد 86336 طنا من القمح فى القليوبية بنسبة مئوية بلغت 141.1%

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:15 ص
توريد 86336 طنا من القمح فى القليوبية بنسبة مئوية بلغت 141.1% توريد القمح
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم توريد 86335.960 طن تقريبا من القمح من داخل وخارج المحافظة، وقد بلغت النسبة المئوية للتوريد 141.1%.

 

وأشار الهجان، إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالى 2023، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة والتى تسعى لتكوين مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلي.

 

وأوضح، أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف العمليات بالمراكز والمدن والتى على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة، لرصد الإعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردى القمح.

 

ووجه المحافظ، بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون.


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