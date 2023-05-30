تنظيم أنشطة محاكاة بنكية وتدريب مقدمى برنامج المشروع الأسرية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة، لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى، تنفيذاً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه على مدار يومين تم تنفيذ أنشطة المحاكاة البنكية تحت عنوان "تحويشة فى بنك" وذلك بقرية الكلح غرب بإدفو.

وأشارت في "تصريحات صحفية" إلى أن المحاكاة البنكية تضمنت إقامة أكشاك لتقديم خدمات التوعية والتثقيف من خلال الميسرات فى مجالات الشمول المالى والرقمى والمشروعات الخضراء والذكية ، وعرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية ، وأيضاً مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ ، وبطاقات الرقم القومى ، وغيرها من الخدمات التى إستفادت منها حوالى 1700 سيدة وفتاه.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم مشاركة أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة فى فعاليات الدورة التدريبية والتى تم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لإعداد مدربين وكوادر متخصصة لبرنامج المشورة الأسرية لدعم المرأة والأسرة المصرية.

وفى نفس السياق كشفت الدكتورة هدى مصطفى عن إستمرار تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، لافته بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1700 رجل وسيدة وفتاة بقرى ونجوع الكلح شرق وغرب والسباعية والبصيلية بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والإيمان والشراونة وهلال والمفالسة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو.