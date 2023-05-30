تنزانيا تدرس اعتماد العملات المحلية للتبادل التجاري مع الهند

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تبحث تنزانيا والهند حاليا إمكانية تبادل التجارة بينهما بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي أو غيره من العملات الصعبة كعملة مبادلة تجارية فيما بينهما.



وجاء في تقرير للجمعية الهندية للمحاسبين والمراجعين القانونيين إن الجانب الهندي قد وجه الدعوة لاقتصاديين تنزانيين وخبراء تجارة لعقد اجتماعات مشتركة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بحثا عن نظام مبادلات تجارية تقوم بالعملات المحلية والتنزانية معا كبديل عن العملات الصعبة والدولار الأمريكي.



وبحسب تصريحات للمفوض السامي للهند لدى تنزانيا مع صحيفة بيزنس ستاندارد المتخصصة في الشأن الاقتصادي فإن نظام التبادل التجاري المقترح سيخفف من قيود التجارة البينية مع الهند وسيعيد انتظام المعاملات البنكية المتصلة باعتمادات التجارة التمويلية، فضلا عن أنه سيقلل الاعتماد على الدولار كعملة تجارة وهو ما يعزز قيمة العملات المحلية للهند وتنزانيا على السواء، كما أكدت تصريحات المسئول الهندي أن هذا النظام سيحمي التجارة الهندية التنزانية البالغ قيمتها سنويا 5ر4 مليار دولار أمريكي من مخاطر وتداعيات تقلبات سوق العملات الصعبة العالمي في الوقت الراهن.



وقال انتيرياما سارانجي المدير العام لفرع بنك الهند الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام إن اتحاد المراجعين والمحاسبين المعتمدين في الهند قدم نظاما مقترحا هو Rupee Nostro Account System لكي يتم اعتماده حسابيا في المصارف الهندية والتنزانية العاملة في مجال تمويل صفقات التجارة بين البلدين ليكون ذلك هو وحدة التعامل التجاري بين الهند وتنزانيا ودونما اللجوء حسابيا إلى الدولار الأمريكي كوحدة محاسبة وسيطه وهو ما من شأنه تسهيل المحاسبة على صفقات التجارة بين الهند وتنزانيا التي يعطف بنكها المركزي على دراسة هذا المقترح المحاسبي الجديد.