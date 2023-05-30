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تكريم الزميلين محمد سعودى وإيمان حكيم فى مهرجان "إعلام المنيا".. صور

الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:08 م
تكريم الزميلين محمد سعودى وإيمان حكيم فى مهرجان "إعلام المنيا".. صور تكريم جامعة المنيا
كتب محمد تهامى زكى

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كرمت جامعة المنيا، الزميل محمد سعودي، والزميلة إيمان حكيم، الصحفيين باليوم السابع، على هامش مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب للعام الجامعي 2023، والذي تزامن مع الاحتفال بمرور 25 عامًا على تخريج أول دفعة من دفعات القسم في 1998، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، وحضور الأستاذ الدكتور أشرف ماهر النواجي عميد كلية الآداب بالجامعة، والأستاذة الدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام.
 
وشهد المهرجان تكريم عدد من أساتذة ورموز القسم منهم الأستاذ الدكتور حسن على عميد كلية الإعلام جامعة السويس الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد سعد، والأستاذة الدكتورة عزة عزت، وعدد كبير من خريجي القسم ممن برزوا في مجالات الإعلام المختلفة من الدفعات السابقة.
 
وكرم قسم الإعلام بكلية الآداب، لجنة التحكيم على مشروعات تخرج الطلاب لهذا العام، والتي ضمت مجموعة من رموز العمل الإعلامى منهم: خالد الإتربى رئيس القناة الفضائية المصرية، والإعلامى محمد الجازوى، وخالد سعد كبير مذيعين بالقناة الأولى، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة، والأستاذ الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف الأسبق.
 
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مهرجان اعلام المنيا

مهرجان مشروعات تخرج طلاب اعلام المنيا

الصحفي محمد سعودي

الصحفية ايمان حكيم



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