تقديم رياض الأطفال بكفر الشيخ 2023/2024.. اعرف الموعد والمستندات المطلوبة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية ستتلقى طلبات التقديم للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، "رياض الأطفال"، للعام الدراسي 2023-2024، من الأول من يونيو حتى 13 يونيو، والشروط من 4 ل 5 سنوات إلا يوم اكتوبر 2023م، المستوى الأول في رياض الأطفال، ومن سن 5 سنوات لسن 6 سنوات إلا يوم، في شهر أكتوبر 2023م، للمستوى الثاني بالمدارس الرسمية.

وأضافت سماح أبو شامه، موجه عام رياض الاطفال بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،"اليوم السابع"، تستعد المديرية لاستقبال ملفات التقديم، وسيتم تحديد سبل التقدم إما على موقع المديرية أو التقديم ورقيا.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023/2024

ـ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الالكترونية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 .

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب (ولي الأمر) يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.

تقديم رياض الاطفال 2023/2024

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام المقبلة كافة التفاصيل للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وشروط التقديم أون لاين على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.