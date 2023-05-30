اليوم السابع
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تعرف على المركبات المرخصة خلال أبريل 2023 من حيث نوع الوقود

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على المركبات المرخصة خلال أبريل 2023 من حيث نوع الوقود صورة ارشيفية للسيارات
كتبت: أماني سمير

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ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن عدد السيارات التي تم ترخيصها والتأمين عليها خلال شهر إبريل 2023  (زيرو ومستعمل) سجلت حوالي  289655 مركبة متنوعة من بينها 76مركبة تعمل بالكهرباء و 202970 تعمل بالبنزين ، و70409 تعمل بالسولار، و7397 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و62 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر"مارس - 2023 " قد أوردت في تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها قد سجلت حوالي  20370 مركبة زيرو  بمعدل نمو متزايد على عكس المتوقع مقارنة  بتقرير شهر فبراير الماضى والذي سجل عدد المركبات "زيرو" تم التأمين عليها وترخيصها بواقع 17061 سيارة.

كما أكد التقرير، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية سجلت 1591مركبة موديل 2020 ، و3186 مركبة موديل 2021 و8632 مركبة موديل2022 و6961 مركبة .

بينما كانت أرقام موديلات المركبات "الزيرو" في شهر فبرايرحوالي  1564مركبة موديل 2020 ، و3145 مركبة موديل 2021 ، و7799 مركبة موديل 2022 ، و4551 مركبة موديل 2023 .

 

 

 
 

 


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