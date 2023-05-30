وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) نقلا عن بيان الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية العراقي التقي السفيرة الأمريكيَّة ، واستعرضا مسيرة العلاقات بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين ، وناقشا مسألة نقل العائلات العراقية من مخيم ‫الهول‬ إلى مخيم يخصص لهم داخل ‫العراق‬ والتحديات المتعلقة بهذه العملية.

وتم خلال اللقاء أيضا التطرق إلى الاجتماع القادم للتحالف الدوليّ فى العراق، الذي سيعقد في المملكة العربيَّة ‫السعوديَّة‬ بمُشارَكة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء فى التحالف.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فان عائلات عراقية فرت عبر الحدود إلى سوريا، هربا من تنظيم داعش الإرهابى ومعارك تحرير الأرض العراقية التي سيطر عليها التنظيم قبل تحريرها في 2017، واستقروا بمخيم الهول الذي يقع في محافظة الحسكة السورية، على بعد 14 كيلومترا من الحدود العراقية.