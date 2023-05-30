وذكر البيت الأبيض ـ في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء ـ أن المباحثات جاءت خلال مكالمة هاتفية أجراها بايدن ليهنئ أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، وعبر الرئيسان عن التزامهما المشترك بمواصلة العمل معا كشركاء وثيقين لتعميق التعاون بين بلديهما وشعبيهما.