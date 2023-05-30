بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، الاستعداد كحلفاء فى "الناتو" لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك تعزيز الأمن عبر الأطلسى خلال قمة الناتو المرتقبة فى فيلنيوس بليتوانيا منتصف يوليو المقبل.
وذكر البيت الأبيض ـ في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء ـ أن المباحثات جاءت خلال مكالمة هاتفية أجراها بايدن ليهنئ أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، وعبر الرئيسان عن التزامهما المشترك بمواصلة العمل معا كشركاء وثيقين لتعميق التعاون بين بلديهما وشعبيهما.
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