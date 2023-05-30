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بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:17 م
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية جانب من اعتماد النتيجة
الدقهلية شريف الديب

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ينشر اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .
 
كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعتمد اليوم نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الدور الاول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت87.5٪،  وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد123812 طالب وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 108296 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.
 
وقد أجري "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل من أبناء المحافظة هنئهم علي نجاحهم وتفوقهم وتمني لهم مستقبلا باهرا ومزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة.
 
وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
 
والجدير بالذكر أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم: "الطالبة غاده حازم علي أحمد منصور الباز من مدرسة طوخ الأقلام بالسنبلاوين حصلت علي المركز الأول بمجموع 279.5 درجة، والطالبة، أمنيه عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد حصلت علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة، والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية حصلت علي المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت علي المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة ،والطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة ساره أحمد إبراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة حبيبه أحمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة، والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.
 

 

 


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