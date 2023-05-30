انتداب مهندس لفحص حادث أسفر عن مصرع وإصابة 17 شخصا بطريق أسيوط الغربى

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندسا فنيا بالإدارة العامة لمرور الجيزة لفحص واقعة حادث تصادم أدى لمصرع 3 وإصابة 14 بطريق أسيوط الغربى لبيان سبب الحادث.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بدفن الضحايا عقب مناظرة الجثامين وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة .

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الغربي، مما أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميني باص، وسيارة نقل، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي، وأكدوا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث أمام قرية دهشور، بطريق مصر أسيوط الغربي، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية دهشور، بطريق مصر أسيوط الغربي، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين اصطدام سيارة ميني باص، بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.