امتحانات الثانوية العامة 2023.. وزارة التعليم تتخذ 10إجراءات لمواجهة الغش

كتب محمود طه حسين

- منع دخول أى وسيلة إلكترونية سواء التليفونات المحمولة أو التابلت واى وسيلة سمارت مثل الساعات أو السماعات.

- تفتيش الطلاب أكثر من مرة تبدأ بالتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخولهم من بوابة المدرسة المخصصة كمقر لامتحانات الثانوية العامة وقبل بدء الامتحان بعد دخول الطلاب اللجان وبعد مرور الدقائق الأولى من بدء الامتحان

- تدوير العمال بين المدارس لضمان عدم الغش.

- عدم عقد لجان امتحانية بالمدارس التى شهدت غش فى السنوات الماضية.

- إبلاغ الجهات المسئولة عن صفحات الغش التى تروج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

- منع اصطحاب الطلاب لأوراق تتعلق بالمادة الامتحانية أو غيرها.

- منع اصطحاب وحيازة التليفون المحمول لأعضاء هيئة التدريس المشاركين بامتحانات الثانوية العامة كملاحظين ومراقبين.

- عدم فتح مظاريف الأسئلة قبل موعد بدء الامتحان بوقت كبير، حيث يتم فتح المظاريف فى توقيت مناسب قبل بدء لجنة الامتحان بدقائق تكون كافية لوصول كراسة الأسئلة للطلاب فى التاسعة صباحاً.

- تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولات غش أو مخالفات.

- وضع أكثر من باركود بكراسة الأسئلة والبابل شيت لرصد المخالفات والوصول إلى هوية الطالب الذى يرتكب مخالفة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.