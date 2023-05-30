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اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى بسياسة واقتصاد القاهرة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:00 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى بسياسة واقتصاد القاهرة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تنطلق اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إذ تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات اليوم 30 مايو، على أن تنتهى يوم 24 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك.
 
وكان الدكتور محمود السعيد أكد أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية حتى وإن كانت أونلاين، إذ يؤدى الطلاب الاختبارات داخل قاعات ومعامل الكلية، لافتا إلى أن الامتحان يعقد بنظام البابل شيت مع وجود سؤال مقالى أو أكثر حسب رغبة أستاذ المادة، إذ يتاح له وضع أكثر من سؤال مقالى بالامتحان حسب طبيعة الدراسة فى كل مادة.
 
وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.
 
وكان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
 
 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

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