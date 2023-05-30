الناتو: انضمام السويد قبل قمة ليتوانيا في يوليو "ممكن جداً"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، أن اتّخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الناتو "ممكن جداً" قبل انعقاد قمة التحالف بفيلنيوس في ليتوانيا في يوليو المقبل. وأفاد ستولتنبرج الصحافيين في أوسلو، عشية اجتماع لوزراء خارجية الناتو "لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جداً".

وفى سياق آخر، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الأحد، كوسوفو لتهدئة التوتر مع صربيا بعد يومين من اندلاع اشتباكات شابها العنف بين الشرطة، ومحتجين معارضين لتولي مسؤولين من أصل ألباني رئاسة بلديات في مناطق يسكنها منحدرون من أصل صربي .

وقال ستولتنبرج إنه تحدث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري، بخصوص كوسوفو. وأضاف أنه يتعين انخراط بريشتينا وبلجراد في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي.

وكتب ستولتنبرج في تغريدة: "على بريشتينا إنهاء التصعيد وعدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار".