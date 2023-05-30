الموسيقات العسكرية تشارك فى الاحتفال بعيدي الكاميرون والوحدة الوطنية للاتحاد الأفريقى

كتب زكى القاضى

تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى الحادى والخمسين لجمهورية الكاميرون، شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى العرض العسكرى الذى أٌقيم مؤخراً بالعاصمة الكاميرونية " ياوندى " احتفالاً بهذه المناسبة والتى تتزامن مع الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس الوحدة الوطنية للاتحاد الأفريقى.

وقدمت الموسيقات العسكرية التى شاركت كضيف الشرف بهذه المناسبة الوطنية عدد من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلاً كبيراً وأضفت مستوى راقى من الإبداع الإنسانى الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب.

يأتى ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظرائها بالدول الصديقة والشقيقة.