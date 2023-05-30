الملكة رانيا تنشر أغنية "قمر حزيران" بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن.. فيديو

وكالات

نشرت زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الملكة رانيا العبد الله، فيديو لأغنية "قمر حزيران" التي أطلقها الفنان ملحم زين بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين.

وكتب ملحم زين عبر حسابه على "إنستجرام": "أبارك للعائلة الهاشمية الكريمة وهي فرحة الأمة العربية كلها، ألف مبروك #نفرح_بالحسين".

وكان الديوان الملكي قد أعلن عن موعد عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو، ومن المقرر عقد القران في قصر زهران، فيما سيتم إقامة حفل استقبال الضيوف في قصر الحسينية.

وأعلنت وزارة الثقافة الأردنية أيضا عن "أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية، وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين احتفاء بالحدث السعيد المنتظر".

وشارك نجوم غناء عرب الأردنيين فرحتهم بزفاف ولي العهد، حيث قدم كل من تامر حسني، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، أبرز أغانيهم في حفل مجاني أقيم على ملعب عمان الدولي بالمدينة الرياضية، بعنوان شاركونا "نفرح بالحسين"، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص.

وأقامت الملكة رانيا العبد الله الأسبوع الماضي في الديوان الملكي الهاشمي، مضارب بني هاشم، حفل عشاء بمناسبة قرب عقد قران الأمير.

وحضر الحفل العديد من الأميرات الأردنيات، وبحضور شقيقاته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وجدته الأميرة منى (أم والده)، وعدد من أفراد عائلة ال سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة.