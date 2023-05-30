وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب إدلب بـ 15 كم بقدر 2.4 درجة، و4 هزات في لواء اسكندرون تراوحت بين 2.1 و3.4 درجة، وهزة على الحدود السورية التركية بقدر 1.9 درجة، والأخيرة في البحر المتوسط بقدر 2.7 درجة.

وأضاف المركز أن الهزات كانت على أعماق مختلفة وصلت إلى 26.5 كم.