الكرملين: بوتين يتابع المعلومات حول الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى بصورة فورية المعلومات حول الهجوم على موسكو بطائرات بدون طيار، من وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ ورؤساء المناطق.



وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم- أنه "بالطبع بدأ يوم عمل الرئيس مبكرا جدا، وقد تلقى معلومات حية من وزارة الدفاع، ومن الجهات المعنية ومن عمدة موسكو وحاكم منطقة موسكو ومن وزارة الطوارئ".



وتابع: أن جميع الوكالات الروسية تصرفت بشكل صحيح في هذا الموقف ،وأن ونظام الدفاع الجوي عمل بشكل جيد.



وهاجمت طائرات مسيرة أوكرانية موسكو ومنطقة موسكو، صباح اليوم ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، شمل الهجوم ثماني طائرات بدون طيار، تم إسقاط خمس منها بواسطة نظام صواريخ "Pantsir-S"، وتم إصابة الثلاثة المتبقية بواسطة نظام الحرب الإلكترونية، وأصيب عدد من الأبنية بأضرار طفيفة.