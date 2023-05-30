القوى العاملة: توزيع الموارد المالية بعدالة على الخدمات لتعزيز الحماية الاجتماعية

كتبت آية دعبس

كَرّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022، وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفائها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

وقدم وزير القوى العاملة، الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، مؤكداً حرص وزارة القـوي العاملة على إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، 2021/2022 والتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية،وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق العمل أعداد مجلدا ختاميا عن موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2021 -2022، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة، موضحين فيه البرامج الإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الآداء بها، كمـــا يعــد ترجمـــــة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة، وفقًا لأهداف التنميـة المسـتدامة ورؤيـــة، (مصر 2032 )، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والأداء للوزارة للعام المالى 2021/2022 استهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فعالية الأداء وتحقيق أكبر استفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوى الأداء للوزارة، حيث تم تحديد المسؤوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة، كمـا رسخت العمـل بروح الفريق الواحد، وضمان التنفيذ الفعلي للبرامـج على أرض الواقع، بما ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة : نجوى إسماعيل عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي ، ورنا صلاح الدين حلمى ، وأحمد محمد زهران ، ومحمد أمين عبد العظيم باحثين بالإدارة العامة .. ومن مديريات القوى العاملة بالمحافظات : السيد أبو العنين محمد ، وهانى عبد العاطى ، ومحسن ناشد ، ونجيب سلامة ، وهشام عبد الرازق ، وصبرى يونس ، ومحمد محمود عبد الله ، ومحمد فرج عبد العال ، ونيفين عبد المجيد ، ومنى عبد القادر ، وهناء إبراهيم احمد ، وسوزان وديع ثابت ، ومحمد عبد الواحد عبد اللطيف ، وعادل على البلاسى ، وإلهام بدرى عبد الله ، وميرفت عبد السيد خليل ، وحنان عادل على ، وولاء فضل أنور ، وعادل سيد احمد ، وعبد العال عبدالله هلال ، وأمل محمد حامد ، ومنى عثمان أحمد ، وشيرين عبد الله السيد ، وعبد الناصر عبد العظيم جابر ، وشريف شعبان شاكر ، ومباركة خليفة احمد ، وأمل محمد احمد ، ومحمد عبد الحميد الشافعى ، وصفاء عبد العزيز عايش ، واحمد ربيع مسعد وهالة احمد عبد المنعم ..بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم : مصطفى إسماعيل محمد ، وهاجر محمد صابر.