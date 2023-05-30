السيطرة على حريق شقة سكنية فى شارع البحر الأعظم بالجيزة دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بشقة سكنية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بميدان سعد الدين، متفرع من شارع البحر الأعظم.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.