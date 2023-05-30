السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى أرض اللواء

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بشقة سكنية في منطقة أرض اللواء، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بعقار في منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.