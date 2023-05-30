السيطرة على تسرب غاز نتيجة كسر ماسورة في إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

تعرضت ماسورة غاز للكسر بشارع الإمام الغزالي في إمبابة ، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم التنسيق مع مسؤلي الغاز لإصلاح الكسر دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تسرب غاز بشارع الإمام الغزالي في إمبابة.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق مع مسؤلي طوارئ الغاز، وإصلاح كسر الماسورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.