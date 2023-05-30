السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لموظف اختلس أموال التأمينات بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مساوية للمبلغ المختلس؛ لاتهامه باختلاس مليون و120 ألفًا و950 جنيهًا من جهة عمله في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 13305 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 1842 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم ع، 39 سنة، موظف بمنطقة تأمينات الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهر أبريل عام 2020، وبدائرة قسم أول الزقازيق، وبصفته موظفًا عامًا، قد استولى بغير حق وبنية التملك على مليون و120 ألفًا و950 جنيها مملوكة لجهة عمله في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد استولى على المبلغ المختلس وذلك حيلة بأن استخرج شيكات بميالغ مالية في صورة مستحقات تأمينية متأخر صرفها لعدد 36 ملف تأميني بأسماء أشخاص لا تربطهم ثمة صلة بأصحاب تلك الملفات، على الرغم من عدم استحقاق أصحاب تلك الملفات لأي مبالغ مالية متأخرة وانتظام صرف المعاشات لهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.