السجن 15 سنة لمتهم بالتسبب الخطأ فى وفاة شخصين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ي.م.ع" بالسجن 15 سنة لاتهامه بالتسبب الخطأ في مقتل شخصين بعد اصطدام سيارة كان يقودها بالمجنى عليهما بسبب تعاطى المواد المخدرة بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومصرع شخصين، وكشفت التحريات أن المتهم كان يتعاطى للمواد المخدرة وكان يسير بسرعة زائدة مما أسفر عن وقوع الحادث واصطدامه بالمجنى عليهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.