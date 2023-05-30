اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى الشابو بسوهاج

الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:56 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى الشابو بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.م.ن" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة القسم وترويج بضاعته على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

السجن

قسم أول سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة