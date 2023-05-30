اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:28 ص
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الداخلية تلاحق مروجى المخدرات فى القاهرة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:24 ص
الداخلية تلاحق مروجى المخدرات فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 
واسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البودر - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهما والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة الشروق

مخدر الحشيش

مخدرات

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث



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