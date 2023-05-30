الداخلية تلاحق مروجى المخدرات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

واسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البودر - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهما والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.