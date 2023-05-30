الداخلية تضبط 5 "ديلر مخدرات" فى أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (33) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (عدد 13 بندقية آلية –عدد 9 بنادق خرطوش – عدد 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (25 متهم " لعدد 15 منهم معلومات جنائية").
ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) ، بحوزة (عدد 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (627) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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