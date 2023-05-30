الداخلية تضبط 5 "ديلر مخدرات" فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (33) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (عدد 13 بندقية آلية –عدد 9 بنادق خرطوش – عدد 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (25 متهم " لعدد 15 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) ، بحوزة (عدد 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (627) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.