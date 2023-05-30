الداخلية تضبط 22 ديلر مخدرات في دمياط

كتب محمود عبد الراضي

نُشرعلى إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعاء بترويج المواد المُخدرة بدائرة بمركز شرطة دمياط.

بالفحص تبين قيام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط عدد (16) قضية بإجمالى (22) متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو وزنت 30,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – 2طبنجة – بدقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة للقانون.