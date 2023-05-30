الداخلية تضبط سيدة تبث فيديوهات مخلة بالآداب

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نُشر بإحدى الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

بالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط سالف الذكر ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .