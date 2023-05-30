الخارجية اليمنية: 2894 مواطنا تم إجلاؤهم من السودان

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الإثنين، استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين الموجودين في مدينة بورتسودان السودانية الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم بلغ 2894 مواطنًا ومواطنة، حيث تم إجلاء 864 بحراً بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية عبر مدينة جدة، و2030 تم إجلاؤهم جواً إلى مدينتي عدن وصنعاء.

وثمنت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل السفارة اليمنية في الخرطوم واللجان المشكلة والتي عملت ليلاً ونهاراً لتسيير عملية الإجلاء رغم الأعداد الكبيرة التي تم إجلاؤها.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة اليمنية والتزامها الدائم برعاية مواطنيها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، برغم محدودية الإمكانيات التي نتجت عن الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونهبها لمقدرات الدولة وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.