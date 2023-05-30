الخارجية الروسية تستنكر محاولات أوكرانيا شن هجمات إرهابية على موسكو

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، وأكدت أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على ذلك.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات بدون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها، موجهة حصريا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو الأعمال الإجرامية المتهورة.

ووصفت وزارة الخارجية التصريحات الغربية بأن نظام كييف لن يستهدف الأراضي الروسية بأنها مجرد نفاق.

كذلك شددت وزارة الخارجية على أن جميع الأشخاص المتورطين في هجمات الطائرات بدون طيار سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "نظام كييف حاول صباح اليوم (الثلاثاء) شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

وكانت قد شنت أوكرانيا أكبر هجوم من جانبها على الإطلاق بطائرات الدرونز على موسكو اليوم، الثلاثاء، إلا أن روسيا قالت إن دفاعاتها الجوية دمرت كل المسيرات الثمانية، بما يجلب الحرب الدائرة منذ 15 شهرا فى أوكرانيا إلى قلب العاصمة الروسية.

وقالت وكالة رويترز، إن هجمات الدرونز فى عمق روسيا زادت فى الأسابيع الأخيرة قبل الهجوم المضاد المرتقب من أوكرانيا، مع وقوع هجمات على خط أنابيب النفط وحتى الكرملين فى وقت سابق هذا الشهر، والتى ألقت موسكو مسئوليتها على كييف.

واستهدفت هجمات المسيرات أكثر المناطق المرموقة فى موسكو، ومنها لنينسكى بروسبكت، وهو شارع كبير تم إنشائه فى عهد جوزيف ستالين، ومنطقة غرب موسكو التي يوجد بها مقر إقامة النخبة الروسية بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.