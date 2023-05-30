اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:54 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي

الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:44 م
الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي روسيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفير الفنلندي لدى موسكو أنتي هيلانتيرا، اليوم /الثلاثاء/، وإبلاغه بقرار تقليص الوجود القنصلي المشترك بين البلدين.


وأوضحت الخارجية الروسية - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء "في 30 مايو، تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو أنتي هيلانتيرا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأن الجانب الروسي قرر إغلاق مكتب السفارة الروسية في لابينرانتا اعتبارا من 1 يوليو".


وفي الوقت نفسه، تم إبلاغ الجانب الفنلندي بالمغادرة من نفس تاريخ الموافقة على أنشطة فرعي بتروزافودسك ومورمانسك للقنصلية العامة لفنلندا في سان بطرسبورج، والتي كانت تعمل منذ أوائل التسعينيات.


كما أشارت الوزارة إلى أن "الجانب الروسي قرر في هذه المرحلة تقليص الوجود القنصلي المشترك مع فنلندا، لأنه لا يتوافق مع المستوى الحالي للعلاقات الروسية الفنلندية".


روسيا

وزارة الخارجية الروسية

فنلندا

استدعاء السفير الفنلندي فى روسيا



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