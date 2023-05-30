الجيش اللبنانى يعلن تحرير المواطن السعودى المختطف على الحدود مع سوريا

كتب سمير حسنى

أعلن الجيش اللبناني منذ قليل تحرير المواطن السعودي المختطف، فى عملية نوعية على الحدود مع سوريا، واعتقال بعض المطلوبين، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أكد أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

وأضاف مولوي أن أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدًا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.

وأشار إلى أن الحادث يمس بعلاقة لبنان مع أشقاءه، مشددًا على عقاب الفاعلين سيكون قاسيًا.